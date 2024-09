Israel diz que bombardeou QG do Hezbollah; alvo sobreviveu e 'está bem'

Ao menos duas pessoas morreram e 76 ficaram feridas. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde do Líbano. O número de mortos deverá aumentar à medida que as equipes de resgate continuam a remover os escombros dos edifícios que desabaram no ataque.

Ataque teve aval de Netanyahu. O gabinete do primeiro-ministro divulgou uma foto que mostra Netanyahu, que está em Nova York, no telefone aprovando o ataque aéreo à sede do Hezbollah em Beirute.

Autoridades israelenses afirmaram que vários combatentes do Hezbollah estavam na sede no momento do ataque. O grupo xiita libanês ainda não se pronunciou. Também não há informações se o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, estava no quartel-general.

Escombros de um prédio destruído em um ataque aéreo israelense no bairro de Haret Hreik, nos subúrbios ao sul de Beirute Imagem: IBRAHIM AMRO/AFP

Aviões de guerra israelenses realizaram vários bombardeios no subúrbio ao sul de Beirute nesta sexta-feira (27). Repórteres da AFP relataram fortes explosões na região da capital. A televisão libanesa mostrou colunas de fumaça subindo de vários lugares da região e sirenes de ambulâncias podiam ser ouvidas por toda a cidade.

A Cruz Vermelha Libanesa diz ter enviado dez equipes para Dahiyeh. Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram escombros de edifícios atingidos pelo bombardeio.