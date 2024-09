Vaiado, Netanyahu ameaça Irã e fala em reconciliação entre árabes e judeus

Ele pediu que o mundo 'se junte a Israel'. Netanyahu também cobrou do Conselho de Segurança da ONU que imponha sanções ao Irã por suas armas nucleares. Segundo o premiê, as ações de Israel atrapalharam o programa iraniano, mas não o interromperam. "A questão diante de nós é simples. Qual desses dois mapas que mostrei moldará o nosso futuro?", questionou.

Premiê ainda defendeu as guerras contra Hamas e Hezbollah. Netanyahu disse que, se o movimento palestino "permanecer no poder", vai se reagrupar e atacar Israel novamente. Sobre os libaneses, afirmou: "Continuaremos destruindo o Hezbollah até que todos os nossos objetivos sejam alcançados". Vale lembrar que Israel e Hezbollah têm se atacado desde o início da guerra em Gaza, mas a crise se intensificou nas últimas semanas, após as explosões de pagers e walkie-talkies que mataram 37 pessoas no Líbano.

Delegação do Brasil não estava presente na ONU durante o discurso. A bancada do Irã também não ouviu Netanyahu falar.

Temos que escolher o que vamos deixar para as próximas gerações: uma benção ou uma maldição. A maldição da agressividade do Irã ou a benção de uma reconciliação histórica entre árabes e judeus. (...) Irã, se vocês nos atacarem, nós vamos atacar vocês. Não há lugar nenhum do Irã que o braço de Israel não possa alcançar, e isso vale para todo o Oriente Médio.

Benjamin Netanyahu, durante discurso na ONU

Irã x Israel

Irã prometeu vingança após ataques atribuídos a Israel em julho. As ofensivas mataram o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, e o comandante do Hezbollah, Fuad Shukr. Haniyeh estava em Teerã para a posse do novo presidente iraniano, em 31 de julho, quando foi assassinado. Um dia antes, um ataque em Beirute, no Líbano, causou a morte de Shukr.