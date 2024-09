Bergamo: Imagem de Netanyahu é uma das piores do mundo

Para Bergamo, a repercussão dos ataques de Israel no Líbano — que já mataram ao menos 700 pessoas até o momento, incluindo um adolescente brasileiro — é diferente no Brasil, que possui uma grande comunidade de descendentes libaneses.

Os impactos no Brasil estão sendo maiores desta vez. Temos uma comunidade libanesa que é a maior fora do Líbano -- estima-se que 7 milhões de descendentes de libaneses vivam no Brasil. São grandes médicos, cientistas, empresários, clubes tradicionais e hospitais importantes. Apesar de a comunidade brasileira não ser unida dentro do Líbano em condenar fortemente o Hezbollah, quando começamos a ver brasileiros mortos e deslocados, tudo indica que a repercussão será diferente desta vez no Brasil.

Monica Bergamo

