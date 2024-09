Netanyahu rejeita cessar-fogo com Hezbollah e faz novos ataques no Líbano

Netanyahu também garantiu que continuará a atacar Gaza, na guerra que se estende desde outubro do ano passado. "Os combates em Gaza vão continuar até que todos os objetivos da guerra sejam alcançados".

França e Estados Unidos são os países que lideram as negociações para o cessar-fogo e que mais têm pressionado Hezbollah e Israel em busca de soluções emergenciais para interromper a fase mais intensa dos confrontos. Os dois países, juntamente a seus aliados, fizeram um apelo na quarta-feira, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, para um "cessar-fogo imediato" para que fosse dada "uma oportunidade à diplomacia".

O documento apresentado por EUA e França teve o apoio da União Europeia, Austrália, Canadá, Alemanha, Itália, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar.

Ataques continuam

Israel diz ter atacado 75 alvos do Hezbollah no Vale do Bekaa e no sul do Líbano nesta quinta-feira (26). Conforme as forças israelenses, também foram atacadas instalações de armazenamento de armas e lançadores prontos para serem disparados.

A agência de notícias ANI descreveu "a noite mais violenta da agressão israelense" na região de Baalbeck, no leste do Líbano, um dos redutos do Hezbollah, bem como o sul do Líbano. Na quarta-feira, o chefe do Estado-Maior do exército israelense, general Herzi Halevi, pediu aos soldados que se preparassem para uma possível ofensiva terrestre, despertando no Líbano a memória da última guerra de Israel contra o Hezbollah, em 2006.