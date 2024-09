Delegação do Brasil não vai ao discurso de Netanyahu em Assembleia da ONU

Lula falou em genocídio de Israel na Faixa de Gaza e no Líbano. No discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o chefe de Estado brasileiro fez duras críticas a Israel e condenou as mortes promovidas por ataques israelenses. O discurso não foi aplaudido e foi mal recebido pelo representante israelense presente.

Lula retirou embaixador do Brasil em Israel. Vale lembrar que em meio deste ano, o presidente do Brasil removeu de Israel o embaixador Frederico Meyer, que ocupava o principal posto da representação brasileira em Tel Aviv. Meyer foi transferido para o cargo de representante do Brasil na Conferência do Desarmamento, em Genebra, órgão da Organização das Nações Unidas. A não substituição de um nome para o lugar de Meyer no posto em Israel foi considerado um gesto político por especialistas em relações internacionais.

A delegação do Irã também não ficou no plenário durante o discurso Benjamin Netanyahu. Representantes do país se levantaram antes do início do discurso de Netanyahu. Nenhum representante da Palestina assistiu à fala do premiê israelense. Outras delegações diplomáticas deixaram o local.

Netanyahu ameaçou Irã e falou em reconciliação entre árabes e judeus

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou hoje na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Vaiado no início, Netanyahu fez críticas ao Irã, a quem chamou de "maldição", e falou sobre uma "reconciliação histórica" entre árabes e judeus.

Premiê disse que foi à ONU para 'falar a verdade' sobre Israel. Ele declarou que não pretendia comparecer neste ano porque seu país "está lutando por sua vida", mas precisava "esclarecer as coisas" após ouvir mentiras e calúnias. "Israel busca a paz, Israel anseia pela paz, Israel fez a paz e fará a paz novamente", afirmou Netanyahu. "Mas temos inimigos selvagens que buscam nos aniquilar".