Carro elétrico pega fogo em garagem inundada pelo furacão Helene nos EUA

Água salgada em contato com as baterias pode representar risco de incêndio. Os bombeiros locais recomendaram que esses carros não sejam guardados ou carregados dentro de casa. Corporação também disse que eles devem ser afastados de qualquer material combustível.

Furacão já deixou mais de cem mortes

Os cem mortos são de cinco estados. Apenas na Carolina do Norte foram 39 vítimas; além do estado, foram registradas 25 mortes na Carolina do Sul, 17 na Geórgia, 14 na Flórida, quatro no Tennessee e uma na Virgínia, de acordo com contagens de autoridades locais compiladas pela AFP.

Trinta mortes foram registradas em um único condado da Carolina do Norte. "Temos uma atualização devastadora. Agora temos 30 perdas confirmadas devido à tempestade", disse o xerife Quentin Miller, do condado de Buncombe, em uma coletiva de imprensa. "Ainda estamos conduzindo operações de busca e sabemos que essas também podem incluir operações de recuperação."

A tempestade deixou um rastro de destruição por onde passou. O furacão causou apagões e inundações, e alimentos precisaram ser entregues por via aérea em áreas de difícil acesso. Pelo menos 2,7 milhões de pessoas ainda estavam sem energia neste domingo.

Cidades inteiras ficaram embaixo d'água. Matt Heller, morador de Tampa Bay, disse à CNN que sua casa ficou sob 1,2 metro de água meia hora após a tempestade, enquanto ele se abrigava em um caiaque em sua sala de estar inundada. "Esta é definitivamente a maior inundação que já tivemos", disse ele.