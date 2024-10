Israel diz que interceptou maioria dos mísseis do Irã com ajuda dos EUA

Em um comunicado, as forças armadas elogiaram o ataque com mísseis da Guarda Revolucionária do Irã contra Israel. A ação foi apoiada pelo exército iraniano e pelo Ministério da Defesa.

O Estado-Maior adverte que, se o regime agressor agir para retaliar, deve aguardar a destruição de suas infraestruturas nos territórios palestinos ocupados em uma escala maciça e abrangente (...) E se os países que apoiam o regime, incluindo os EUA, intervierem diretamente na violação e ataque ao Irã islâmico, seus centros e interesses em toda a região serão simultaneamente confrontados com o ataque decisivo das forças armadas da República Islâmica do Irã.

Forças Armadas iranianas, em comunicado

Guarda Revolucionária do Irã ameaça Israel

A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou realizar "ataques demolidores" se Israel responder ao ataque com mísseis. "Se o regime sionista reagir às operações iranianas, enfrentará ataques demolidores", declarou a Guarda Revolucionária, exército de elite do Irã, em um comunicado divulgado pela agência de notícias Fars.

Anteriormente, os Estados Unidos tinham advertido para um ataque "iminente" do Irã contra Israel. A imprensa iraniana divulgou imagens online do que foram apresentados como mísseis sendo disparados na direção de Israel.

Este é o segundo ataque que o Irã lança contra Israel desde o efetuado em abril. Na ocasião, Teerã afirmou ter agido em "legítima defesa" depois que um ataque destruiu seu consulado em Damasco, onde sete de seus militares morreram. "Ao lançar dezenas de mísseis balísticos, a força aeroespacial dos Guardiões da Revolução apontou contra importantes alvos de segurança e militares no coração dos territórios ocupados", disse a Guarda Revolucionária.