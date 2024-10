Netanyahu diz que Irã cometeu 'erro grave' com ataque e 'pagará' o preço

[O líder do Hamas Yahya] Sinwar e [o principal comandante militar do Hamas Mohammed] Deif não entenderam isso. [O líder do Hezbollah Hassan] Nasrallah e [o chefe de gabinete do Hezbollah Fuad] Shukr não entenderam isso [do princípio], e provavelmente há aqueles em Teerã [capital do Irã] que não entendem isso.

Benjamin Netanyahu, premiê israelense

Em declaração, Netanyahu ainda afirmou que o ataque com mísseis iranianos contra Israel foi "frustrado". Na avaliação do primeiro-ministro israelense, o sistema de defesa aérea colaborou para que a ação não fosse efetiva. [Nosso sistema de defesa aéreo] "é o mais avançado do mundo", acrescentou, agradecendo também aos Estados Unidos pelo apoio.

O primeiro-ministro também convocou as "forças da luz no mundo" a se unirem contra o Irã. "Elas devem ficar ao lado de Israel. A escolha nunca foi tão clara entre tirania e liberdade, entre bênção e maldição."

Israel está em movimento, e o eixo do mal está recuando. (...) Faremos tudo o que for necessário para continuar essa tendência, para atingir todos os objetivos da guerra, principalmente o retorno de todos os nossos reféns, e para garantir nossa existência e nosso futuro.

Benjamin Netanyahu, premiê israelense

Israel diz que interceptou maioria dos mísseis