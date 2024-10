Israel e Líbano reabrem seus espaços aéreos; Jordânia mantém fechamento

Já a Jordânia informou a suspensão do tráfego aéreo após o ataque. De acordo com um comunicado de imprensa da aviação civil, "o espaço aéreo jordaniano está temporariamente fechado" e todas as partidas e chegadas estão suspensas.

Jornalistas da Reuters relataram que mísseis lançados pelo Irã foram interceptados no espaço aéreo da Jordânia. Conforme a CNN Internacional, as forças armadas jordanianas colocaram todas as unidades e formações em "alerta máximo para confrontar quaisquer tentativas que ameacem a segurança e a estabilidade do reino". A declaração ainda acrescentou que o comando-geral monitora de perto "os desenvolvimentos que ocorrem na região e tomou as medidas de precaução necessárias para construir e apoiar unidades de linha de frente nas frentes de fronteira para proteger a pátria".

O Aeroporto Internacional de Teerã, no Irã, divulgou que suspendeu os voos após o ataque com mísseis lançado pelo Irã contra Israel. "Por enquanto, suspendemos os voos de entrada e saída do Aeroporto Internacional de Teerã até que a autorização de voo seja emitida", disse o chefe do Aeroporto Internacional de Teerã, Saïd Chalandari.

Ataque iraniano contra Israel

O Irã lançou mísseis em direção a Israel nesta terça-feira (1º), fazendo sirenes de alerta soarem em todo território. Governo de Netanyahu disse que responderá "no momento certo", enquanto a ONU alertou para a escalada do conflito.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã confirmou que disparou dezenas de mísseis contra Israel. Os ataques teriam ocorrido em duas ondas, com uma diferença de dez minutos entre as duas. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém.