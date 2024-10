Mortes causadas pelo Furacão Helene chegam a 177; buscas continuam

O número de mortes causadas pelo Furacão Helene chegou a 177, segundo o jornal NBC News. Autoridades anunciaram que o número deve subir conforme as buscas continuam.

O que aconteceu

Estado com maior número de mortos é a Carolina do Norte, com 92. Outros estados afetados são a Carolina do Sul, com pelo menos 36 mortos; a Geórgia, com 25 mortos; a Flórida, com 14 mortos; o Tennessee, com 8 mortes, e a Virginia, com 2 mortes. Entre causas para as mortes, estão afogamentos pelas enchentes, queda de árvores, acidentes com veículos e a força do próprio tornado. Os nomes dos mortos não será revelado até que um parente próximo possa ser identificado.

Centenas de pessoas estão desaparecidas. As autoridades esperam encontrar sobreviventes quando o sinal de telefonia móvel voltar a funcionar. Entretanto, mais de 1,3 milhão de pessoas estão sem energia, segundo o site PowerOutage.us.