Furacão Milton pode ser pior tempestade na Flórida em 100 anos, diz Biden

Furacão Milton deve atingir a Flórida nesta quarta-feira (9). Conforme o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC na sigla em inglês), esse é o furacão a se intensificar mais rápido que se tem registro e é considerado explosivo.

A intensidade do furacão Milton está hoje na categoria 4 em uma escala que vai até 5. O fenômeno da natureza foi rebaixado em uma escala, mas ainda é considerado "extremamente perigoso", segundo o NHC.

Furacão contornou o estado mexicano de Yucatán nas últimas horas. A previsão é de que o furacão cause "ondas destruidoras" no México e um aumento do nível da água de até 1,5 metro. O governo de Yucatán suspendeu as atividades não essenciais, enquanto a população protegeu portas e janelas com tábuas e pescadores levaram seus barcos para a terra.

Milton é o segundo grande furacão no Golfo do México em duas semanas. Segundo o NHC, é provável que o fenômeno "continue como um grande e poderoso furacão ao atingir a costa da Flórida, com riscos potencialmente mortais na costa e no interior". O governo da Flórida, que ainda se recupera dos estragos causados pelo furacão Helene, ordenou novas evacuações. "Quem tiver condições deve pegar a estrada hoje", apelaram as autoridades na segunda (7), em coletiva dirigida especificamente à região metropolitana de Tampa, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas.

Previsão é de que seja a pior tempestade a atingir Tampa em mais de 100 anos. Separada do Golfo do México por uma baía, a cidade de Tampa, de 400 mil habitantes, teme principalmente o impacto de Milton sobre a maré e as inundações. Sacos de areia foram colocados nas portas das casas para tentar conter a água, cujo nível pode subir entre 2,4 e 3,6 metros, de acordo com o NHC. Carros congestionam as estradas e moradores lotam os supermercados para estocar mantimentos.

Furacão pode levar chuvas de até 250 mm para a Flórida, diz o NHC. Em alguns pontos, o volume de chuva pode chegar a 380 mm. O governador Ron DeSantis ampliou para 51 (de um total de 67) o número de condados em situação de emergência no estado, o terceiro mais populoso do país. "Dá tempo de sair. Por favor, façam isso. Por favor, executem o plano agora se estiverem em algumas das áreas de risco", pediu DeSantis. "Estas tempestades estão trazendo mais água do que nunca", alertou a diretora da agência federal de resposta a desastres naturais (FEMA), Deanne Criswell.