Furacão Milton enfraquece, mas continua 'perigoso' e se aproxima dos EUA

O furacão Milton foi rebaixado para a categoria 4 na escala que vai a 5, mas continua "extremamente perigoso", segundo alerta do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês). A previsão é de que Milton chegue na quarta-feira (9) à Flórida.

O que aconteceu

Furacão contornou o estado mexicano de Yucatán nas últimas horas. A previsão é de que o furacão cause "ondas destruidoras" no México e um aumento do nível da água de até 1,5 metro. O governo de Yucatán suspendeu as atividades não essenciais, enquanto a população protegeu portas e janelas com tábuas e pescadores levaram seus barcos para a terra. "Mesmo que a previsão indique que o furacão Milton não atingirá o território nacional, espera-se chuvas e ventos torrenciais, especialmente em Campeche e Yucatán", alertou a presidente Claudia Sheinbaum no X (antigo Twitter).

Milton é o 2º grande furacão no Golfo do México em duas semanas. Segundo o NHC, é provável que o fenômeno "continue como um grande e poderoso furacão ao atingir a costa da Flórida, com riscos potencialmente mortais na costa e no interior". O governo da Flórida, que ainda se recupera dos estragos causados pelo furacão Helene, ordenou novas evacuações. "Quem tiver condições deve pegar a estrada hoje", apelaram as autoridades na segunda (7), em coletiva dirigida especificamente à região metropolitana de Tampa, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas.