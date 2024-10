Moradores da Flórida se preparam para furacão Milton: 'Deus nos proteja'

Imagem: Joe Raedle/Getty Images via AFP

Nas redes sociais, moradores da Flórida publicaram como estão se preparando para o impacto iminente do furacão Milton, previsto para atingir os Estados Unidos na noite desta quarta-feira (9) ou pela manhã de quinta-feira (10).

O que aconteceu

Prateleiras de mercados estão vazias. Em pânico, moradores da Flórida esvaziaram as prateleiras de mercados em cidades como Tampa, Naples, Gainesville e Saint Cloud, o que levou mercados a limitar quanto cada comprador pode levar. Vídeos no TikTok mostram moradores enchendo carrinhos de supermercado com garrafas d'água, alimentos não-perecíveis e mais.

Gasolina acabou em vários postos de gasolina. A NBC Miami informou que cidadãos estão abastecendo seus carros em massa, com muitos deles esperando horas em filas. "Vou aproveitar cada gota que puder", disse o americano Bob Jennenwein, que foi a três postos diferentes antes de encontrar um que tivesse combustível.