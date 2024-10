'Se ficar, vai morrer': prefeita de Tampa faz alerta sobre furacão Milton

Milton contornou o estado mexicano de Yucatán nas últimas horas. A previsão é de que cause "ondas destruidoras" no México e um aumento do nível da água de até 1,5 metro. "Mesmo que a previsão indique que o furacão Milton não atingirá o território nacional, chuvas e ventos torrenciais são esperados, especialmente em Campeche e Yucatán", alertou a presidente Claudia Sheinbaum no X (antigo Twitter).

É o 2º grande furacão no Golfo do México em duas semanas. Segundo o NHC, é provável que o fenômeno "continue como um grande e poderoso furacão ao atingir a costa da Flórida, com riscos potencialmente mortais na costa e no interior". "Quem tiver condições deve pegar a estrada hoje", apelaram as autoridades na segunda (7), em entrevista coletiva dirigida especificamente à região de Tampa.

Deve ser a pior tempestade a atingir Tampa em mais de 100 anos. Separada do Golfo do México por uma baía, a cidade de Tampa, de 400 mil habitantes, teme principalmente o impacto de Milton sobre a maré e as inundações. Sacos de areia foram colocados nas portas das casas para conter a água, enquanto carros congestionam as estradas e moradores lotam os supermercados para estocar mantimentos.

A mensagem mais importante é que vocês precisam se preparar. Façam tudo o que for necessário e, em seguida, saiam das zonas de evacuação, que agora são as zonas de evacuação A e B. E, como todos já ouvimos tantas vezes, protejam-se do vento e corram da água. (...) Helene foi um alerta, isso [Milton] é literalmente catastrófico. Se você escolher ficar em uma dessas áreas de evacuação, você vai morrer.

Jane Castor, prefeita de Tampa, em entrevista à CNN

Estragos do Helene

Furacão de categoria 4 atingiu a costa da Flórida em 26 de setembro. Helene deixou um rastro de destruição com chuvas torrenciais e inundações, tornando-se o desastre natural mais mortal a atingir o país desde o furacão Katrina, em 2005. Em Treasure Island, na Flórida, as ruas seguem repletas de lixo e escombros, e os moradores amontoaram nas portas de suas casas tudo o que perderam.