Furacão Milton causa tornados e estragos na Flórida; veja imagens

Aviso do NWS é válido até as 21h (22h em Brasília). A área assinalada pelo Serviço Nacional de Meteorologia inclui cidades como Tampa, Miami, Cape Coral e Key West. Na segunda-feira (7), a prefeita de Tampa pediu à população que deixe suas casas e se prepare para a chegada do furacão Milton. "Se você escolher ficar em uma dessas áreas de evacuação, você vai morrer", disse Jane Castor.

Tornados são consequência da chegada do Milton. À medida que o furacão se aproxima da terra, os ventos da parte externa acabam se chocando contra o solo e outros obstáculos, e começam a desacelerar e mudar de direção. Essa rápida variação das correntes de ar, somada ao atrito da superfície e à instabilidade causada pelo ar quente e úmido sobre a região, favorecem a ocorrência de tornados. Nestes casos, especificamente, os tornados geralmente são mais fracos e de curta duração, mas ainda podem causar estragos significativos.

Lembrete: já tivemos vários tornados confirmados no sul da Flórida nesta manhã. Três alertas estão em vigor neste momento. Como seguimos a nordeste do furacão Milton hoje, a formação de novos tornados continua sendo uma possibilidade. Fiquem atentos!

Trecho de alerta do NWS Miami

Furacão Milton

Imagem de satélite mostra furacão Milton no Golfo do México, aproximando-se dos EUA, em 8 de outubro Imagem: Divulgação/NOAA via AFP

Milton foi rebaixado à categoria 4, mas segue 'extremamente perigoso'. Um furacão mais fraco, porém, não é necessariamente menos destrutivo: nas últimas 24 horas, o alcance dos ventos do Milton se expandiu de 128 km para 225 km de seu centro, o que significa que os impactos desastrosos serão sentidos em uma área muito maior, possivelmente cobrindo toda a largura da península da Flórida.