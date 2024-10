Ataque com faca deixa 6 pessoas feridas em Israel; governo apura terrorismo

Homem foi baleado. Segundo a mídia de Israel, ele foi identficado como Ahmed Jabarin, de 36 anos e morador de Umm al-Fahm, e seu estado de saúde ainda não está claro.

Autoridades israelenses denunciam o incidente como um ''ato terrorista''. Israel está em alerta máximo de segurança desde que o ataque do Hamas, há um ano, desencadeou a guerra em Gaza, enquanto o conflito com o Hezbollah no Líbano continua a se intensificar.

* Com informações da Reuters