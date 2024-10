Kamala na FoxNews é uma ida à toca das raposas

Como alguém escreveu: Kamala não terá mais nenhum debate com Trump, mas ontem ela foi a um debate com Bret Baier. Sim, não pareceu uma entrevista, pareceu um debate.

Para os Perdidos: A Kamala ir na FoxNews é como se o Lula durante a eleição tivesse ido na Jovem Pan ser entrevistado pela Ana Paula Henkel (aquela do volei).

Metade da entrevista

E, claro, o primeiro assunto foi imigração. E, claro, tudo perguntado com todas as nuances de direita do assunto. E, claro, eles ficaram metade da entrevista falando desse assunto (mais da metade, na verdade). E, claro, o apresentador botou a culpa na administração dela com Biden que não resolveram os problemas na fronteira. E, claro, ela disse que a culpa foi do Trump que mandou que os republicanos não votassem o projeto de lei que iria mudar o sistema de fronteiras. Ela passou uns 15 minutos repetindo isso.

Se alguém criticava a Kamala por ela só ir a entrevistas com jornalistas amigáveis, não dá mais para criticá-la. Os caras da Fox apelaram em um nível…. botaram até fotos de meninas jovens que foram mortas por imigrantes. Foi exibido um vídeo de uma mãe discursando no Congresso dizendo que sua filha foi morta por imigrantes. E o entrevistador: você não vai pedir desculpas? Um show de horrores. Nunca vi Trump ser questionado dessa forma.

E Kamala se saiu bem até. Não pediu desculpas pelos problemas de fronteira (pelo contrário, durante várias partes da entrevista ela disse que era um problema sistêmico, que já vem da administração Trump e que o Congresso é que precisa resolver). Mas disse que sentia demais a perda das meninas.