EUA: Departamento de Justiça alerta sobre ilegalidade de sorteios de Musk

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou carta a grupo conservador sobre a possível ilegalidade em sorteios promovidos pelo magnata Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX e apoiador do ex-presidente Donald Trump, às vésperas das eleições americanas.

O que aconteceu

Carta foi enviada pela Seção de Integridade Pública do departamento, informaram as redes de TV CNN e NBC News. O setor tem como função lidar com processos eleitorais e casos relacionados. O Departamento de Justiça não quis comentar o assunto.

Mensagem faz alerta sobre a ilegalidade de sorteios e pagamentos oferecidos por Musk. No início de outubro, Musk anunciou a oferta de US$ 47 (R$ 267 na cotação atual) para aqueles que assinarem documento. Depois, o bilionário aumentou a oferta para US$ 100 (R$ 568) e prometeu sorteios diários de US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões).