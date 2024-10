Eleições norte-americanas: Kamala e Trump viajaram menos que antecessores

Campanhas deste ano estão, em grande parte, focadas em visitas a sete estados indecisos, destacou a Axios. Os candidatos visitaram algumas cidades mais de uma vez, como Harris, que visitou cinco vezes a Filadélfia, e Trump, que esteve três vezes em Las Vegas.

Considerando as últimas cinco eleições, entre 2024 e 2008, Kamala só superou os números de Biden em 2020. À época, o atual presidente esteve em 42 cidades, mas o mundo estava sofrendo com as restrições devido à pandemia de Covid-19. Apesar disso, Trump esteve em 64 cidades na campanha daquele ano.

Em 2016, quando Trump venceu a candidata democrata Hillary Clinton, o republicano visitou 92 cidades, contra 46 da sua oponente. No pleito anterior, apesar do republicano Mitt Romney ter visitado 80 cidades, o democrata Barack Obama, que esteve em 51 cidades, foi reeleito.

As campanhas de 2008 foram as com mais viagens entre setembro e outubro. Barack Obama, que foi eleito, esteve em 96, contra 93 do seu oponente republicano, John McCain.

Número de cidades visitadas por candidatos presidenciais dos EUA em setembro e outubro do ano eleitoral Imagem: Shaw, Daron R., Scott Althaus, e Costas Panagopoulos. 2024. Battleground: Electoral College Strategies, Execution and Impact in the Modern Era. Nova York: Oxford University Press; Votehub; Axios research; Gráfico: Axios Visuals

Para o levantamento, a Axios contabilizou apenas viagens com eventos públicos. Visitas para levantamento de fundos privados ou entrevistas para mídia foram excluídas.