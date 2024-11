Kamala Harris diz ter votado pelo correio nas eleições dos EUA

"Vamos virar a página e escrever o próximo capítulo da nossa História". Em uma igreja cristã no estado pêndulo, ela disse que o próximo capítulo dos EUA é "baseado em um plano divino suficientemente grande para abarcar todos os nossos sonhos", "suficientemente forte para curar a divisão" e "suficientemente audacioso para abraçar a possibilidade do plano de Deus".

Em igreja, ela lembrou uma passagem das Escrituras do profeta Jeremias. A passagem diz: "Porque eu conheço os planos que tenho para ti", planos "de bem-estar e não de calamidade, para te dar um futuro cheio de esperança".

Kamala e Trump seguem empatados na reta final da campanha

Candidatos seguem tecnicamente empatados. A última pesquisa do New York Times/Siena mostra algumas mudanças nos estados em disputa, mas os candidatos seguem tecnicamente empatados, dentro da margem de erro: Harris tem 49% contra 48% de Trump.

No sábado (2), uma pesquisa colocou a vice-presidente democrata três pontos à frente em Iowa. O conservador venceu em 2016 e 2020 neste estado. "Foi feita por um dos meus inimigos", acusou Trump neste domingo (3), em um comício na Pensilvânia. "As pesquisas são tão corruptas", acrescentou. A pesquisa foi do Des Moines Register/Mediacom Iowa e mostra Harris à frente de Trump por 47% a 44% em Iowa. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais, mas representa uma virada em relação a outra pesquisa de setembro no estado, que mostrava Trump com uma vantagem de 4 pontos.