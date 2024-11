Eleições nos EUA: leia as principais propostas de Trump e Kamala

O plano do Trump de deportar os imigrantes, ao assumir o poder em janeiro, é o plano que ele mais destaca nos discursos, e que tem o apoio da vasta maioria dos republicanos eleitores. e até mesmo muitos eleitores democratas consideram imigração um problema. Eles se mostram insatisfeitos com a política do atual governo. Em termos da ressonância com o eleitor, isso me parece mais importante. em termos de impacto internacional eu destacaria a economia, e além das diferentes política fiscais. Me parece que Trump seria um presidente muito mais protecionista do que Biden.

Kai Enno Lehmann, especialista em política internacional

Para Harris, se ela vencer, uma pauta importante seria aborto, ela faria um enorme esforço para unificar no nível federal o direito, que foi derrubado. Se os democratas mantiverem o controle do senado e com a Kamala isso seria um dos principais pontos. O segundo é o contraste com os Republicanos. Ela faria um enorme esforço para mudar o sistema de impostos para aliviar o cidadão comum e fazer empresas pagarem o que eles chamam de uma taxa justa nos lucros.

Quando o tema é aborto, Trump se esquiva. Em seu plano de governo ele não discorre sobre o tema, em aparições públicas e em debates, o ex-presidente também evitou responder sobre a questão e se posicionou dizendo ser favorável que estados definam a regularização. No entanto, seu candidato a vice, J.D. Vance, é abertamente favorável à criminalizar a prática.

Kamala defende o direito de escolha da mulher. "O governo e Donald Trump certamente não deveriam dizer a uma mulher o que fazer com seu corpo", disse a vice-presidente em debate realizado pela ABC News em setembro.

Educação, forças armadas e meio ambiente

Trump nega as mudanças climáticas e não tem propostas para o tema, Kamala defende o combate à crise. O plano do republicano é derrubar acordos climáticos e defender a produção de petróleo, gás natural e carvão.

Kamala quer investir em energias renováveis. Na contramão do opositor, a vice-presidente mira na redução da dependência dos combustíveis fósseis, assumindo o compromisso com acordos pelo clima.