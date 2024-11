EUA: novo presidente deve ter poucas chances de mudar cara da Suprema Corte

O candidato que vencer a eleição presidencial dos Estados Unidos deve ter poucas oportunidades para alterar a formação do alto escalão do Judiciário, a Suprema Corte, que tem tendência conservadora graças, em parte, às nomeações do republicano Donald Trump em sua passagem pela Casa Branca.

O que aconteceu

A Suprema Corte é a mais alta instância da Justiça dos EUA, equivalente ao STF (Supremo Tribunal Federal) no Brasil. É composta por nove juízes, não são eleitos e que podem ficar no cargo de forma vitalícia. Os presidentes indicam o nome que precisa ser aprovado pelo Senado em votação por maioria simples.

Eles têm um papel importante na política norte-americana. Decidem sobre temas importantes como direitos civis, armas, liberdade religiosa, imunidade presidencial, aborto e meio ambiente.