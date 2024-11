Como é a contagem de votos na eleição dos Estados Unidos e quando acaba?

Candidato pode ganhar voto popular, mas perder Colégio Eleitoral. Considerando que cada estado tem uma quantidade específica de delegados, que formam o Colégio Eleitoral, o peso de algumas regiões é maior do que de outras no resultado final. Em 2016, por exemplo, o republicano Donald Trump foi eleito mesmo após a democrata Hillary Clinton ter recebido mais votos da população. À época, Califórnia, Pensilvânia e Texas foram protagonistas da disputa: na soma, Trump conquistou três delegados a mais no Colégio Eleitoral, mesmo tendo quase três milhões de votos populares a menos do que Clinton.

Contagem de votos não é imediata. Na maioria dos casos, uma projeção do vencedor é anunciada na noite da eleição em novembro. No entanto, a votação real do Colégio Eleitoral acontece em meados de dezembro, quando os eleitores se reúnem em seus estados.

E em caso de empate? Caso a votação termine empatada ou sem maioria, cabe à Câmara dos Deputados escolher o presidente. Cada estado tem direito a um voto. Nesse caso, participam do processo os deputados recém-eleitos, e não os que já estavam no cargo. Isso aconteceu duas vezes na história americana, em 1800 e 1824.

Imagem: Arte/UOL

Imagem: Arte/UOL