Como as pesquisas eleitorais refletiram a corrida presidencial dos EUA

Biden chegou a ultrapassar republicano. O democrata teve bom desempenho nas pesquisas nos meses seguintes, passando Donald Trump no fim de junho. No dia 25 desse mês, ele aparecia com 40,9% das intenções de voto, contra 40,7% do republicano.

Debate foi derrocada do atual presidente. No encontro promovido pela CNN, Joe Biden teve péssimo desempenho. Ele parecia cansado, não conseguiu terminar muitas de suas frases e nem atacar o republicano. As pesquisas logo refletiram isso: sua pequena vantagem se tornou em uma desvantagem de 2,5 pontos, favorável a Donald Trump.

Atentado contra Trump o impulsionou nas pesquisas. Alguns dias depois de ser alvo de um atentado a tiros durante um comício na Pensilvânia, Donald Trump se distanciou de seu adversário mais do que nunca: abriu uma vantagem de 3,2 pontos percentuais, a mais alta que teria em toda a corrida presidencial.

Kamala deu fôlego aos democratas

Kamala Harris durante um evento de campanha no Resch Expo Center em Green Bay, Wisconsin, em 17 de outubro de 2024 Imagem: Kamil Krzaczynski/AFP

Em 21 de julho, Biden desistiu de sua reeleição. O presidente dos Estados Unidos publicou que sentia "gratidão" por todo o apoio recebido, mas que era "interesse do meu partido e do país" que ele se afastasse. No mesmo dia, apoiou a candidatura de Kamala Harris, sua vice-presidente, ao governo. Assim que o anúncio foi feito, institutos de pesquisa colocaram Kamala como uma das opções à presidência — e os resultados mostraram ela à frente de seu adversário republicano, com vantagem de 0,8 ponto percentual.