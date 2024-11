Quando sai o resultado das eleições americanas? Veja previsão da apuração

Nesta terça-feira, 5 de novembro, os eleitores norte-americanos vão às urnas para decidir quem será o próximo presidente. A disputa entre Kamala Harris e Donald Trump terá os votos apurados a partir da noite, sem previsão exata de término.

É esperado que uma projeção do resultado seja divulgada pela imprensa no domingo. No entanto, o vencedor oficial só será divulgado em dezembro, após contagem oficial dos delegados.