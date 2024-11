Torcida de Lula por Kamala é desnecessária, inútil e ilógica

Em entrevista a uma emissora de TV francesa, Lula revelou-se simpático à candidatura de Kamala Harris. Disse que, como "amante da democracia", está "torcendo" contra Donald Trump. Pelo bem da democracia dos Estados Unidos e do planeta. A manifestação soou desnecessária, inútil e ilógica.

Foi desnecessária porque ninguém ignora a aversão que Lula nutre por Trump. Não é o único. Outros chefes de Estado ao redor do mundo receiam a volta do grotesco ao Poder. A declaração foi inútil porque o poderio de Lula como cabo eleitoral tornou-se discutível até no Brasil. Sua simpatia não renderá um mísero voto para Kamala.

A torcida de Lula é ilógica porque ainda que a eventual vitória de Trump convertesse a Casa Branca em sucursal do inferno na Terra, o governo brasileiro teria que dialogar com o capeta. Por uma singela razão: além da ostentar o status de maior potência mundial, os Estados Unidos ocupam a segunda posição no ranking dos principais parceiros comerciais do Brasil.