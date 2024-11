Novos mísseis dos EUA na Ucrânia acirram tensão com Moscou e Pyongyang

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou que o exército ucraniano use mísseis de longo alcance contra a Rússia. O uso do armamento é visto pelo presidente russo Vladimir Putin como cruzar uma "linha vermelha", uma passagem sem volta e com consequências severas.

A decisão americana põe em risco tropas da Coreia do Norte que dão apoio à Rússia em uma região recuperada pelo exército ucraniano, abrindo novas fontes de tensão no conflito. Na Rússia, um parlamentar entende a decisão como um passo para a instalação de uma Terceira Guerra Mundial. Na Ucrânia, no entanto, especialistas militares minimizam a decisão.

O que aconteceu

EUA autorizaram Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. A decisão, publicada ontem na mídia norte-americana, tem o potencial de aumentar significativamente a capacidade bélica da Ucrânia ao possibilitar ataques mais profundos em território russo.