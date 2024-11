EUA colocam 'lenha na fogueira' ao autorizar uso de mísseis pela Ucrânia, diz Kremlin

O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que qualquer decisão dos Estados Unidos de permitir que a Ucrânia dispare mísseis norte-americanos em direção à Rússia significaria que o país estaria diretamente envolvido no conflito, o qual acusou a governo do presidente Joe Biden de intensificar.

A Rússia vem dizendo ao Ocidente há meses como interpretaria tal decisão, e que isso aumentaria o risco de um confronto com a aliança da Otan liderada pelos EUA.

Quando perguntado sobre as reportagens do New York Times e da Reuters de que o governo de Biden havia tomado a decisão sobre os ataques de longo alcance, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que as reportagens não se baseavam em nenhuma declaração oficial.