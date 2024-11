G20: Biden pede que líderes apoiem Ucrânia e 'aumentem a pressão' ao Hamas

O democrata prometeu uma contribuição de US$ 4 bilhões para o fundo da IDA (Associação Internacional de Desenvolvimento), do Banco Mundial. Verba será destinada para os países mais pobres do mundo, disseram duas fontes com conhecimento do compromisso nesta segunda-feira, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters.

Promessa dos EUA foi anunciada em uma sessão fechada durante a reunião de cúpula do G20. O valor é um recorde e excede substancialmente os US$ 3,5 bilhões que os EUA se comprometeram na rodada anterior de financiamento da IDA, em dezembro de 2021.

Expectativa para reunião com Lula. Os presidentes devem se reunir nesta terça-feira (19), segundo dia de evento. A expectativa é de que eles lancem uma parceria bilateral de energia limpa após a reunião.

Biden desembarcou no Rio na noite do domingo (17) após fazer visita à região amazônica. Ele foi o primeiro presidente dos EUA em exercício a visitar a floresta.

Em sobrevoo, ele viu áreas atingidas por queimadas e encontro dos rios Negro e Solimões. Biden foi acompanhado acompanhado pelo cientista Carlos Nobre, do governador do estado, Wilson Lima (União); do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) e de outros membros do Itamaraty. O presidente também visitou o Museu da Amazônia.

Anúncio de doação de US$ 50 milhões. Em Manaus, o democrata anunciou doação equivalente a R$ 290 milhões para ajudar a proteger a Amazônia. O valor é equivalente a um dia de ajuda militar americana para o governo de Israel na guerra.