EUA executam prisioneiro por asfixia com gás nitrogênio

O Alabama executou na noite de quinta (26) um prisioneiro pelo método de asfixia por gás nitrogênio. O procedimento, considerado tortura pela ONU, foi aplicado pela primeira vez em janeiro.

O que aconteceu

Alan Eugene Miller, 59, foi colocado em uma maca com uma máscara amarrada em seu rosto, forçando a inalação do nitrogênio puro. Ele foi condenado à morte em 2000 após matar três colegas de trabalho em Pelham, no Alabama, por acreditar que estavam espalhando boatos sobre ele. Eles foram baleados várias vezes.

Defesa de Miller tentou argumentar que ele sofria um transtorno delirante, mostram documentos judiciais obtidos pela CNN. Mas um psiquiatra contratado pela defesa concluiu que sua doença mental não era grave o suficiente para ser usada como base para uma defesa de insanidade.