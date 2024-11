Juiz adia indefinidamente sentença de Trump; presidente eleito comemora

O juiz do julgamento de Donald Trump em Nova York por ter feito pagamentos ocultos à atriz pornô Stormy Daniels suspendeu na quinta-feira (21), por tempo indeterminado, a sentença marcada para 26 de novembro.

O que aconteceu

O juiz Juan Merchan autorizou os advogados do presidente eleito a apresentar um recurso até 2 de dezembro para anular o processo. Com isso, ele suspendeu a sentença, conforme solicitado pela defesa do presidente eleito.

Trump foi condenado em maio nesse caso por "falsificação contábil agravada para ocultar uma conspiração para alterar a eleição de 2016". Na terça-feira (19), o escritório do promotor público de Manhattan abriu caminho para o novo adiamento.