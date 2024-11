'Comprar Twitter', lançar foguetes': Time traz lista de conquistas de Musk

O texto editorial começa questionando ''Quem acabamos de eleger?''. A matéria diz que apesar de Trump ter sido o candidato escolhido, ''outra pessoa tomou conta do nosso destino coletivo''. Na semana passada, o bilionário foi oficializado para assumir o cargo na ''comissão de eficiência'' na gestão do republicano.

A revista destaca que Musk já era conhecido por outros papéis, e agora estreia na carreira política. No artigo, ele também é chamado de ''kingmaker'', que seria uma pessoa com poder de influência para decidir quem será o governante, embora não seja o próprio líder.

Dois objetivos da lista seriam os próximos passos do magnata, segundo a matéria. ''Voar para Marte'' e ''reduzir US$ 2 trilhões'', uma promessa de cortes de gastos federais que Musk diz que fará quando assumir sua função no governo.

Após a divulgação da capa, Musk se pronunciou e disse que essas não eram suas verdadeiras metas. ''Para esclarecer, não dei nenhuma entrevista para mídia e esta não é realmente meu checklist'', escreveu em sua rede social.

Capa faz alusão a Cidadão Kane

Time compara Elon Musk a Cidadão Kane, personagem do filme de Orson Welles de 1941. A trama conta a história de William Randolph Hearst, um magnata da imprensa que é retratado como alguém que iniciou a vida dedicado a serviços sociais e é tomado pelo gosto pelo poder.