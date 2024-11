Parceiros ou parentes matam uma mulher a cada 10 minutos no mundo

Trump quer a OEA

Donald Trump quer usar a OEA (Organização dos Estados Americanos) como instrumento de pressão contra as esquerdas no continente e articula apoio a uma nova direção alinhada à sua visão ultraconservadora. A informação é do colunista do UOL Jamil Chade.

Nos últimos dias, o presidente eleito dos Estados Unidos recebeu em sua residência em Mar a Lago (Flórida) o chanceler do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, com o objetivo de fortalecer sua candidatura a sucessor de Luis Almagro, que deixa o comando da OEA no final de março. "Deve ser um dos primeiros testes da diplomacia do republicano na região." Leia mais.

COP29: Acordo "pouco ambicioso"

Cerca de 200 países reunidos na COP29 aprovaram na madrugada de sábado um acordo que prevê o aporte de US$ 300 bilhões por ano dos países ricos nos países em desenvolvimento até 2035 para o combate às mudanças climáticas.

O valor é o triplo dos US$ 100 bilhões anuais de contribuição em vigor, mas bem abaixo da demanda dos países mais pobres de US$ 1,3 trilhão por ano - valor que especialistas consideram mais próximo do necessário.