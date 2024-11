Trump, imigração e acordo com Mercosul: desafios da nova Comissão Europeia

Redução da burocracia faz parte da agenda de controle econômico do país. Além disso, Von der Leyen projeta a criação de uma união de poupança e investimentos para ajudar o acesso das empresas à capital que possam investir em inovação e para estimular o setor de inteligência artificial.

Esperado acordo do bloco com Mercosul enfrenta obstáculos. Os agricultores europeus estão mobilizados há quase um ano, sobrecarregados pelas exigências das metas ambientais da UE e, mais recentemente, em pé de guerra contra a assinatura de um acordo comercial com o bloco sulamericano.

Expectativa é de que pacto seja feito em dezembro, mas França é empecilho. Acordo comercial com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai deve ser firmado em reunião de cúpula em Montevidéu, mas a França, que protagoniza boicote à carne brasileira, busca desesperadamente aliados para inviabilizar os planos para a assinatura do acordo.

Indicação de um comissário de Defesa pela primeira vez mostra prioridade do bloco. Andrius Kubilius vai liderar a iniciativa de fortalecimento das defesas do continente. O assunto, em voga desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, tornou-se urgente com a reeleição de Trump. Os cálculos da comissão apontam que o bloco precisará investir 500 bilhões de euros (US$ 525 bilhões, R$ 3 trilhões) durante a próxima década.

Imigração. As passagens irregulares nas fronteiras detectadas na União Europeia caíram 43% este ano, depois que alcançaram o nível recorde em 2023. Avanços da extrema direita em vários países, porém, não deixaram a pauta sair de assunto. Em outubro, os líderes da UE pediram uma nova legislação para acelerar os retornos dos migrantes e que a Comissão examine "novas formas" para enfrentar imigração irregular.

Aprovação aconteceu com 370 votos a favor, 282 contrários e 36 abstenções após impasse. A definição dos integrantes da Comissão havia sido bloqueada na semana passada, mas um acordo entre os três principais blocos políticos acabou com o impasse e abriu caminho para a sessão desta quarta-feira.