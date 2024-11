Crime virou série: por que os irmãos Menendez estão voltando ao tribunal?

O promotor distrital George Gascon disse que as novas evidências, combinadas com uma compreensão mais moderna do abuso sexual, o levaram a solicitar a reconsideração da sentença. Eles alegam que já pagaram sua dívida com a sociedade e que foram vítimas de abuso sexual por parte do pai —o que os teria levado a matar o casal.

O juiz responsável, Michael Jesic, decidiu dar mais tempo para o novo promotor distrital e para o tribunal revisarem os detalhes do caso. A defesa dos irmãos busca reavaliar a sentença e considera alternativas como a redução da acusação de homicídio para homicídio culposo, o que poderia levar à liberdade imediata deles. Outra possibilidade é uma nova sentença para que eles busquem a liberdade condicional.

Membros da família, como as tias de Lyle e Erik, têm defendido a liberação, destacando o suposto trauma que os dois sofreram durante a infância. "Nenhuma criança deveria passar pelo que Erik e Lyle passaram", afirmou Joan Vander Molen, irmã de Kitty. "É inconcebível que uma criança viva cada dia sabendo que naquela noite seu pai pode vir e violentá-la", completou. "Quero que eles voltem para casa. Trinta e cinco anos é muito tempo", disse entre lágrimas Terry Baralt, a irmã mais velha de José.

A atenção sobre o caso foi intensificada após a produção da série da Netflix Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais. A minissérie foi desenvolvida pelas documentaristas Barbara Schroeder e Barbara Kopple, cineastas especialistas em documentários que tratam de temas sociais e emocionais profundos. Na série, Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez interpretam respectivamente Erik e Lyle Menendez e os pais são interpretados por Javier Bardem e Chloë Sevigny.

Figuras públicas também chegaram a manifestar apoio aos irmãos. A empresária e influencer Kim Kardashian é uma delas.

O jornalista Robert Rand, que escreveu um livro sobre o caso e mantém contato frequente com os irmãos, disse que a família "tem esperança". "Não sabem o que vai acontecer. Acredito que isto poderia levar muito mais tempo do que se imaginou originalmente. Podem ser seis, oito meses, um ano, mas por fim sairão", afirmou. "Trata-se de demonstrar apoio e promover a cura, não apenas para as famílias, mas para nós culturalmente", afirmou Nick Bonanno, ex-colega de ensino médio de Erik, que também esteve presente no primeiro julgamento dos irmãos e troca correspondências com eles.