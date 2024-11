Biden confirma cessar-fogo e diz que acordo começa na quarta-feira (27)

Netanyahu conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele agradeceu "seu envolvimento" para alcançar este acordo, segundo informações do gabinete do premiê israelense.

O premiê diz que há três motivos para o cessar-fogo. Concentrar-se no Irã, reabastecer os suprimentos de armas esgotados e dar um descanso ao exército e, finalmente, isolar o Hamas, o grupo militante que desencadeou a guerra na região quando lançou um ataque contra Israel a partir de Gaza no ano passado.

Ele disse que o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã e aliado do Hamas, estava consideravelmente mais fraco do que no início do conflito. "Fizemos o Hezbollah retroceder décadas, eliminamos... seus principais líderes, destruímos a maioria de seus foguetes e mísseis, neutralizamos milhares de combatentes e destruímos anos de infraestrutura terrorista perto de nossa fronteira", disse ele.

"Nós visamos objetivos estratégicos em todo o Líbano, abalando Beirute em seu âmago", afirmou Netahyahu. O acordo exige que as tropas israelenses se retirem do sul do Líbano e que o Exército libanês se posicione na região dentro de 60 dias. O Hezbollah, por sua vez, encerraria sua presença armada ao longo da fronteira ao sul do rio Litani.

Nos últimos dias, os EUA, a União Europeia e a ONU intensificaram os esforços para a imposição de uma trégua. Em uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7, o chefe de polícia externa da UE já havia dito que não havia desculpa para não implementar o acordo com o Hezbollah e fez pressão pela aprovação de Israel.

Há mais de um mês, o Líbano esperava pelo cessar-fogo. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, disse em outubro que estava fazendo tudo o que era possível para a negociação e que estava otimista com a possibilidade. A expectativa, no entanto, foi frustrada por Israel, que sinalizou rejeição com expansão de ataques.