Senador republicano propõe abolir Departamento de Educação dos EUA

O senador republicano Mike Rounds apresentou um projeto de lei nesta quinta-feira (27) para abolir o Departamento de Educação dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Chamado de "Returning Education to Our States Act" (Devolvendo a Educação aos Nossos Estados, em tradução livre), o projeto precisa de 60 votos no Senado para ser aprovado, segundo o The Guardian. A partir de 2025, a Casa será controlada pelos republicanos, com 53 cadeiras, contra 47 dos democratas.

Se aprovado, o projeto de lei repassaria 200 bilhões de dólares destinados ao departamento para outras agências federais e estados. "O Departamento de Educação federal nunca educou um único aluno, e já passou da hora de acabar com esse departamento burocrático que causa mais mal do que bem", disse Rounds.