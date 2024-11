Defesa de Trump pede anulação de multa de US$ 454 milhões 'pelo bem do país'

Os advogados do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitaram à procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que anule, "pelo bem do país", a multa de cerca de US$ 454 milhões (R$ 2,64 bilhões) imposta ao magnata e a vários de seus familiares por fraude financeira.

"Escrevemos para solicitar que o caso (...) contra o presidente Donald J. Trump, sua família e suas empresas seja totalmente arquivado, e que a sentença seja anulada, assim como todas as ações judiciais contra ele", afirma a carta dirigida a Letitia James, redigida pelo advogado John Sauer e publicada pela imprensa local.

Trump e sua família foram condenados, em fevereiro, a pagar US$ 454 milhões em multa, após serem declarados culpados de fraude financeira por meio de seu império imobiliário, a Trump Organization.