Drogas e fluidos corporais são encontrados em caneca egípcia de 2.000 anos

Um artigo publicado na revista Scientific Reports detalhou a presença de substâncias alucinógenas, álcool e fluídos corporais em uma caneca com mais de 2.000 anos de existência.

Trata-se de uma caneca Bes, que tem um significado poderoso na mitologia egípcia. 'Bes' é uma divindade representada por um indivíduo de pequeno porte, forte e monstruoso.