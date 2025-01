Nevasca e chuvas atingem Europa e Estados Unidos; voos são cancelados

Previsões indicam para rajadas com velocidade acima de 60 km/h. Classificado como "furacão de inverno", a tempestade afetará a área do Kansas ao Vale do Ohio entre as Planícies do Sul e a Costa do Atlântico.

Europa

Países registram nevascas neste domingo (5). Segundo o Met Office, Serviço de Meteorologia do Reino Unido, várias regiões da Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia estão em estado de alerta. Na Alemanha, há registros de neve e gelo negro.

Neve Reino Unido 2025 Imagem: Darren Staples/AFP

Voos são cancelados na Alemanha e no Reino Unido. Os aeroportos de Manchester, o terceiro maior do Reino Unido, de Liverpool e de Newcastle foram fechados devido aos temporais. Os funcionários tentam limpar as pistas para liberar voos e decolagens, segundo a Autoridade de Aviação Civil.