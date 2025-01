Israel diz ter atacado mais de 100 alvos; Hamas relata 88 mortes em 24h

Ofensivas também atingiram locais usados por combatentes palestinos. Os alvos tinham sido utilizados para o disparo de projéteis contra Israel nos últimos dias, segundo o Exército israelense.

Governo de Israel comunicou que iria intensificar os ataques. Na última quarta-feira (1º), o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou ampliar a ofensiva ao território palestino se o grupo islamista continuasse a disparar foguetes contra Israel.

Governo do Hamas contabiliza ao menos 88 mortes nas últimas 24 horas. O anúncio eleva para 45.805 o total de mortes em Gaza desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023. Outras 109.064 pessoas ficaram feridas no período.

Ataques ocorrem mesmo com negociações indiretas entre Hamas e Israel. As conversas foram retomadas no Catar na tentativa de acordo para uma trégua e para a libertação dos reféns mantidos em Gaza. Esforços liderados por Catar, Egito e EUA tentam cessar-fogo na região.

*Com informações da AFP