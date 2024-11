Espanha permitirá suspensão do trabalho em caso de alerta meteorológico

O governo espanhol aprovou, nesta quinta-feira (28), uma "licença meteorológica remunerada" de até quatro dias para evitar viagens em caso de alerta meteorológico, quase um mês depois que as enchentes causaram 230 mortes no leste do país.

Essa nova medida, adotada pelo Conselho de Ministros como parte de um pacote de medidas de prevenção de riscos, tem como objetivo "regular de acordo com a emergência climática", explicou a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, na televisão pública RTVE.

"Se uma autoridade de emergência de um conselho municipal, de uma comunidade autônoma, ou do governo do Estado, indicar que há um risco", o "trabalhador deve se abster de ir ao trabalho", continuou Díaz, uma figura de proa do partido de extrema esquerda Sumar, que governa o país com os socialistas.