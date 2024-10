Hotel de 10 andares desaba na Argentina, 1 morre e bombeiros buscam vítimas

Havia autorização para uma obra no prédio, mas não na parte que ruiu. Prefeito ressaltou que foi permitida a construção de um elevador na parte frontal do edifício e que não tinha comunicação com a torre: "Há autorização para mudar de piso, para não mexer na estrutura", observou.

Quatro pessoas foram apreendidas. Segundo Javier Alonso, os detidos são pedreiros que teriam vínculo com a obra do hotel, mas as identidades deless não foram divulgadas pelas autoridades.

Parte do hotel também atingiu imóvel ao lado, que também desabou. "Estamos avaliando se os apartamentos estavam habitados ou não. A maioria estava fechada, não descartamos se algum tinha moradores", explicou o chefe dos bombeiros de Billa Gesell, Hugo Piriz, à imprensa local.

Hotel ficava a dois quarteirões da praia e tinha quartos para até cinco pessoas. Segundo o site do Dubrovnik, a instalação começou a ser construída em 1986 por um casal de croatas que encontraram na Villa Gesell "um lugar que fazia com que eles lembrassem do próprio país".

Local foi vendido a uma empresa hoteleira. Segundo o site Infobae, os filhos dos criadores do hotel entregaram a administração do local a uma Sociedade Anônima "recentemente". Esta sociedade seria a responsável por solicitar obras de renovação no local.