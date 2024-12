Sigla do presidente sul-coreano pede demissão do ministro da Defesa

Ele ainda afirmou que o partido está "comprometido em descobrir todos os detalhes". "Faremos nossa parte como sigla no poder para minimizar os danos econômicos e diplomáticos", disse.

Lei suspensa

O presidente da Coreia do Sul anunciou que suspenderia a lei marcial após a Assembleia Nacional aprovar a revogação da medida. Segundo o jornal The Korea Herald, 172 parlamentares de oposição e 18 membros da base do governo votaram a favor da revogação.

No comunicado, Yeol reforçou o pedido para que a oposição não dê prosseguimento aos pedidos de impeachment. "Peço à Assembleia Nacional que cesse imediatamente as repetidas tentativas de impeachment, manipulação legislativa e abuso orçamentário que paralisaram as funções do Estado", afirmou o presidente.

A lei marcial é uma medida adotada em cenários de guerra. O presidente usou a justificativa de um esforço para proteger o país de ameaças impostas por "forças comunistas" e eliminar elementos "antiestatais" no território sul-coreano.

A medida altera as regras de funcionamento de um país, deixando de lado as leis civis e colocando em vigor leis militares. As principais consequências da lei marcial são a suspensão de parte ou de todas as liberdades fundamentais dos cidadãos que moram na área afetada.