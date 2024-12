Bombardeio israelense no sul do Líbano mata 6 pessoas, diz governo libanês

Israel ainda disse ter realizado um ataque aéreo contra "um terrorista do Hezbollah". Segundo o exército, o alvo "representava uma ameaça para as tropas mobilizadas" nessa região, onde uma trégua entre o movimento islamista libanês e Israel está em vigor desde 27 de novembro.

Após os casos, o primeiro-ministro interino do Líbano disse que a estabilidade no sul do país é essencial para a paz no Oriente Médio. Najib Mikati afirmou que há "repetidas violações do acordo" de cessar-fogo firmado entre o Líbano e Israel —ambos se acusam de descumprimento do acordo.

"A segurança e a paz só retornarão à região por meio da implementação de resoluções internacionais e da proteção de nosso país, terra e soberania", finalizou Mikati.

A trégua entrou em vigor em 27 de novembro e proíbe Israel de conduzir operações militares ofensivas no Líbano. O acordo também exige que o Líbano impeça que grupos armados, incluindo o Hezbollah, lancem ataques contra Israel. Ela dá às tropas israelenses 60 dias para se retirarem do sul do Líbano.

Israel já ameaçou retomar a guerra no Líbano

Israel disse nesta semana que isso ocorreria se a trégua com o Hezbollah fracassar e ameaçou que desta vez seus ataques serão mais profundos e terão como alvo o próprio Estado libanês. Essa foi a sua ameaça mais forte desde que a trégua foi acertada para pôr fim a 14 meses de guerra com o Hezbollah.