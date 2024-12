Rebeldes sírios tentam derrubar Bashar al Assad e estão a 20 km da capital

Rebeldes sírios, que tentam tirar o governo Bashar al Assad estão a apenas 20 quilômetros da capital Damasco.

O que aconteceu

Radicais já tomaram do governo o controle da província de Daraa, no sul do país. "Estamos a menos de 20 quilômetros da entrada sul da capital Damasco", disse o comandante Hassan Abdel Ghani, da aliança rebelde liderada por um grupo islamista.

A informação foi repassada pelos próprios insurgentes a uma ONG, segundo a agência AFP. Os grupos locais controlam toda a província de Daraa, informou Rami Abdel Rahman, diretor da ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).