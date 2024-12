Fuga de Damasco e voo fora do radar: o que se sabe sobre paradeiro de Assad

Em fuga para um destino desconhecido, o presidente sírio Bashar al-Assad pode ter embarcado em um voo em Damasco na madrugada de hoje enquanto rebeldes anunciavam a deposição e tomavam a capital após um regime de 24 anos.

O que se sabe sobre a fuga

Aliada do governo de Bashar al-Assad, a Rússia confirmou renúncia e fuga do país. Em comunicado emitido neste domingo, o Kremlin disse que o presidente sírio deu instruções para uma transferência pacífica de poder. Mas negou participação nas negociações para a fuga e também não deu informações sobre o paradeiro de Assad.

Voo fora do radar. Dados de monitoramento do Flightradar24 indicam que voo SYR9218, da Syrian Air, decolou do aeroporto de Damasco por volta das 2h deste domingo, quando rebeldes tomavam a capital. A suspeita é a de que Assad estaria a bordo do avião, que se dirigiu à região costeira da Síria, fez uma curva brusca no sentido oposto e então desapareceu do mapa.