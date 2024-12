Há 24 anos no poder, Bashar al-Assad sucedeu pai militar em ditadura síria

Com o anúncio de rebeldes da deposição do governo sírio neste domingo, pode estar chegando ao fim uma dinastia de 24 anos no poder do ditador Bashar al-Assad. Na ofensiva iniciada há dez dias, foram derrubadas estátuas de Hafez al-Assad, pai do atual presidente, que deu início a um clã que está há cinco décadas no poder.

Quem é Bashar al-Assad

Pai de Bashar al-Assad assumiu o poder na Síria após um golpe de Estado em 1971, quando era ministro da Defesa. No seu governo, Hafez abriu espaço para a iniciativa privada e se opôs a Israel na defesa dos interesses árabes.

Hafez-al Assad tinha plano de manter o seu clã no poder. A primeira escolha para sucedê-lo era o seu irmão Rifaat. Mas ele tentou tomar o poder quando o então presidente teve problemas de saúde em 1983 e acabou sendo exilado do país. A família é alauita, minoria religiosa xiita no país.