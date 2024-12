Democracia segue longe da Síria mesmo com queda de Assad, dizem analistas

Ausência de governo de unidade nacional na Líbia até hoje pode ser cenário futuro na Síria. "Esses grupos, como o HTS, não tem condições de constituir um grupo de governo com unidade nacional", avalia Nasser. "Os curdos no norte da Síria tem um posicionamento à esquerda e não vão se render ao HTS. Externamente, nenhum país vai apoiar esses grupos".

Bittencourt vê paralelos com o contexto da guerra no Afeganistão e a volta do Talibã ao poder. "São grupos formados por nacionais que conseguem ascender quando há um vácuo de poder dos aliados dos governos instituídos (russo, no caso da Síria; e Estados Unidos, no caso do Afeganistão). A guerra foi deflagrada pelos EUA após o 11 de setembro. Após quase duas décadas de disputas, os EUA anunciaram a retirada das tropas do país e o grupo extremista islâmico Talibã retomou o poder em Cabul, capital do país.

Fatores que levaram à queda de Assad

Fim de regime é resultado de insatisfações sociais e econômicas, avalia Bittencourt. "São eventos que se desenrolaram desde 2011", diz. Além disso, segundo ele, o contexto se dá com a Rússia e a China barrando resoluções que poderiam resultar para a Síria. "O apoio da Rússia [ao governo Sírio] se deu tanto na frente política, internacional e diplomática. A China deu um apoio mais velado barrando questões do conselho de segurança", diz. "Isso favoreceu o governo sírio e a população continuou sendo reprimida."

Fatores locais internacionais impediram que Assad caísse antes. Segundo Nasser, a guerra da Ucrânia, o envolvimento da Rússia e do Irã na guerra da Ucrânia, a crise econômica do Líbano, o enfraquecimento do grupo extremista Hezbollah e os ataques do grupo extremista Hamas no dia 7 de outubro tomaram as atenções ao redor da Síria. "Essas forças foram diminuindo e o exército sírio é muito pequeno e precário. Além disso, há um espectro enorme de forças contra Assad."