Rebeldes entram na 3ª maior cidade da Síria; governo nega

"Estamos a menos de 20 quilômetros da entrada sul da capital Damasco", disse o comandante Hassan Abdel Ghani, da aliança rebelde liderada por um grupo islamista. Os radicais já tomaram do governo o controle da província de Daraa, no sul do país. Daraa foi o berço de uma revolta contra o governo em 2011.

Ministro do Interior da Síria afirmou que forças de segurança estabeleceram um cordão "muito forte" ao redor de Damasco. O anúncio foi feito por Mohamed al Rahmun na televisão estatal depois que as milícias rebeldes anunciaram que avançavam em direção à capital.

Já o Ministério da Defesa também rebateu relatos de que forças de segurança do país teriam se retirado da área rural de Damasco diante do avanço dos rebeldes. A pasta definiu os relatos como "uma campanha de desinformação destinada a espalhar o pânico". Eles ainda acrescentaram que o exército sírio mantém sua posição na região e segue nos arredores de Damasco para enfrentar "qualquer agressão terrorista".

Cerca de 50 mil pessoas foram deslocadas nos últimos dias no noroeste da Síria até o começo deste mês. Os deslocamentos ocorreram após os recentes conflitos entre rebeldes e o governo Bashar al-Assad em meio a uma ofensiva do grupo islamista. A informação é do Ocha (Escritório da ONU para Assuntos Humanitários).

Bashar al-Assad perdeu o controle de Aleppo, a segunda maior cidade da Síria. O grupo Hayat Tahrir al-Sham, uma antiga filial síria da Al Qaeda, e outras facções rebeldes aliadas "controlam a cidade de Aleppo, com exceção dos bairros controlados pelas forças curdas", disse à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH (Observatório Sírio para os Direitos Humanos). O governo também perdeu o controle da cidade de Hama, no centro do país.

"Dezenas de soldados mortos". O Exército do país reconheceu o ataque rebelde. Em comunicado, afirma que militantes estavam em grande quantidade, oriundos de diversas direções, e que prepara uma contraofensiva.